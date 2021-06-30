Двое жителей Тобольска обвиняются в изнасиловании прохожей

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего и 40-летнего жителей города Тобольска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, по предварительному сговору).

По версии следствия, ночью 28 июня мужчины у одного из домов увидели идущую женщину. Применяя к ней насилие, они совершили преступление против ее половой неприкосновенности.

"Задержать злоумышленников удалось по горячим следам благодаря оперативному реагированию на поступившее сообщение. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.