Тюменец предстанет перед судом за изнасилование женщины, которая спала

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

6 мая текущего он освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к своей знакомой, проживающей в Тюменском районе. В ночь на 10 мая после совместного распития алкогольных напитков мужчина изнасиловал спящую родственницу своей приятельницы и скрылся с места преступления.

21 мая местонахождение злоумышленника установили, мужчину задержали, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Он заключен под стражу. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Вскоре дело будет передано в суд.