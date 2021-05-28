Тюменец предстанет перед судом за изнасилование женщины, которая спала

15:20 28 мая 2021
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

6 мая текущего он освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к своей знакомой, проживающей в Тюменском районе. В ночь на 10 мая после совместного распития алкогольных напитков мужчина изнасиловал спящую родственницу своей приятельницы и скрылся с места преступления.

21 мая местонахождение злоумышленника установили, мужчину задержали, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Он заключен под стражу. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Вскоре дело будет передано в суд.

Теги: изнасилование
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