Вышедший из колонии мужчина обвиняется в изнасиловании спавшей женщины

В Тюменском районе 32-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 6 мая он освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к своей знакомой, проживающей в Тюменском районе. В ночь на 10 мая после совместного распития алкогольных напитков мужчина изнасиловал спящую родственницу своей приятельницы и скрылся.

21 мая его местонахождение было установлено, мужчину задержали, он заключен под стражу.

В настоящее время следователем СКР ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.