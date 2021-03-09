В Тюмени на двух пешеходных переходах сбили людей

Два пешехода были сбиты сегодня на нерегулируемых пешеходных переходах в Тюмени.

На улице Мельникайте, 81 на въезде во двор автомобилем Nissan был сбит 81-летний мужчина. По предварительным данным, пешеход получил множественные ушибы.

37-летняя тюменка попала под колеса автомобиля Peugeot на пешеходном переходе на улице Калинина, 22. Сейчас выясняется, почему водитель не пропустил пешехода.

"У этой пострадавшей, предварительно, серьезные повреждения. Обстоятельства обеих аварий выясняют сотрудники ГИБДД", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.