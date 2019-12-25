В Тюмени началась проверка по факту гибели мужчины на пожаре в хостеле

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени проводится доследственная проверка в связи с гибелью человека при пожаре в хостеле на улице Олега Кошевого.

Пожар произошел накануне вечером, 24 декабря. Три человека пострадали, они были госпитализированы. При разборе пожара на первом этаже нелегального хостела было найдено тело неустановленного мужчины.

"Следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.