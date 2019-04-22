Тюменец забил отца до смерти. Пенсионер заступился за сожительницу сына

Фото с места происшествия

Тело 62-летнего мужчины с множественными переломами нашли в Тюмени 19 апреля в квартире по улице 30 лет Победы. По подозрению в преступлении был задержан сын погибшего тюменца.

41-летний мужчина рассказал, что в тот вечер он выпивал со своим отцом и сожительницей. Между сожителями произошла ссора, мужчина ударил женщину. Когда она вышла из квартиры, пенсионер решил заступиться за сожительницу сына и поговорить с ним. Во время беседы сын несколько раз ударил отца по голове, а потом несколько раз ножкой от табуретки по телу. После избиения сын лег спать. Его разбудил сосед, который сообщил, что отец не подает признаков жизни.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), тюменцу предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Фото: СУ СКР по Тюменской области