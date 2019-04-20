Школьнику не удалось спасти свою машину от штрафстоянки

Уватские автоинспекторы задержали и отправили на штрафстоянку автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток. Школьник сообщил сотрудникам ГИБДД, что купил машину на деньги, которые сам заработал, и что "ВАЗ" является его собственностью.

Несмотря на это, юного автомобилиста привлекли к административной ответственности за управление транспортом без данного права. Статьей предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей.

"Управление транспортным средством несовершеннолетним лицом повлекло дополнительные меры наказания. Родители несовершеннолетнего подверглись административному наказанию в виде штрафа за не исполнение или недобросовестное выполнение своих обязательств по воспитанию несовершеннолетнего", — сообщили в отделении ГИБДД отдела МВД России по Уватскому району.