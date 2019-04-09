Двух тюменцев задержали за групповое изнасилование

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Тюменского района, которые обвиняются в изнасиловании 29-летней тюменки.

С женщиной они познакомились в ночь на 6 апреля, когда катались на машине по Тюмени. Они предложили идущей девушке прокатиться с ними, на что она согласилась.

"Продолжилось знакомство уже в частном доме, расположенном в одной из деревень Тюменского района, где двое обвиняемых, пообещав потерпевшей реализовать угрозы в случае оказания сопротивления, совершили в отношении девушки преступление против половой неприкосновенности", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Мужчины 1997 и 1986 годов рождения заключены под стражу. Они обвиняются по ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствием назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и дактилоскопические.