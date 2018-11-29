Вертолет ЮТэйр совершил жесткую посадку в Ненецком округе

Фото - szsut.sledcom.ru

28 ноября в 15:50 по московскому времени при заходе на посадочную площадку "Пижма" в Ненецком автономном округе вертолет Ми-26, RA-06029 в условиях резкого ухудшения видимости жестко приземлился на левый борт.

Инцидент произошел в 700 метрах от посадочной площадки, сообщили в АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги", которому принадлежит вертолет.

На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, пассажиров и груза не было. Командир воздушного судна погиб, остальные получили травмы, они самостоятельно покинули вертолет и находятся под наблюдением врачей.

По факту падения судна и гибели члена экипажа в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.263 УК - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты АО "ЮТэйр-Вертолётные услуги". Устанавливаются обстоятельства, причины и условия, способствовавшие трагедии.

szsut.sledcom.ru