ЮТэйр запустит рейс из Тюмени в турецкий Бодрум

16:30 22 мая 2023
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С 3 июня авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в турецкий город Бодрум. Полеты запланированы по субботам.

Вылет из Тюмени в 10:20, из Бодрума — в 15:10. Время в пути — 5 часов 40 минут.

"Бодрум — популярное туристическое направление у россиян. По запросам наших пассажиров планируем расширить программу полетов из Тюмени к морским курортам", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Рейсы Utair из Тюмени за рубеж: Баку, Бодрум, Дубай, Ереван, Ташкент и Худжанд.

Теги: авиация , туризм , Турция , ЮТэйр
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