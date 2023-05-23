ЮТэйр запустит рейс из Тюмени в турецкий Бодрум

С 3 июня авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы из Тюмени в турецкий город Бодрум. Полеты запланированы по субботам.
Вылет из Тюмени в 10:20, из Бодрума — в 15:10. Время в пути — 5 часов 40 минут.
"Бодрум — популярное туристическое направление у россиян. По запросам наших пассажиров планируем расширить программу полетов из Тюмени к морским курортам", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
Рейсы Utair из Тюмени за рубеж: Баку, Бодрум, Дубай, Ереван, Ташкент и Худжанд.
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