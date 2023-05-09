Вертолеты ЮТэйра за шесть дней сбросили на тюменские пожары более 9 тысяч тонн воды

Борьба с пожарами в Тюменской области продолжается/ Сегодня в Тюмень из Нефтеюганска прибыл Ка-32 — вертолёт-специалист в тушении лесных пожаров, признанный во всем мире, сообщается в Telegram-канале авиакомпании Utair.

"Кроме него уже несколько дней в Тюменской области в две экипажные смены трудятся и другие наши вертолеты: два гиганта Ми-26 с водосливным устройством на 12 тонн воды, два Ми-17 в Тюмени и один Ми-17 в Тобольске. За 6 дней они выполнили 1724 слива воды и сбросили на очаги возгорания 9100 тонн воды", - отмечается в сообщении.