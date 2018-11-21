В Тюмени бухгалтера осудили на 5,5 лет за хищение денег у организаций

В областном центре суд вынес приговор бывшему бухгалтеру СНТ "Источник" и УК "Домсервис", присвоившей 4 млн рублей.

В 2013 году суд признал женщину виновной в присвоении более 600 тыс. рублей в ООО "Флора-Дизайн", где она работала главным бухгалтером. Ей было назначено два года лишения свободы условно, и в течение испытательного срока она должны была доказать свое исправление. Вместо этого спустя чуть более недели после приговора женщина начала похищать денежные средства в СНТ "Источник", где трудилась бухгалтером. Это продолжалось около двух лет, за это время она присвоила более 1 млн рублей. Когда недостачу выявили, то прекратили трудовые отношения с бухгалтером.

В 2016 году женщина устроилась главным бухгалтером в ООО УК "Домсервис". По версии следствия, в течение года она похитила свыше 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд отменил подсудимой условное наказание и окончательно определил 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу садоводческого товарищества и управляющей компании были взысканы похищенные суммы.