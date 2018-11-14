Два пешехода погибли на тюменских дорогах

Два человека погибли вчера, 13 ноября, на дорогах Тюменской области в темное время суток.

В семь вечера в Ишиме на улице Гагарина "Газелью" был сбит мужчина, он погиб. По предварительным данным, пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода. Обстоятельства трагедии выясняются. Сегодня мужчине должно было исполниться 45 лет.

Также в семь вечера на 27-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда под "КамАЗ" попал 54-летний житель Тюмени, мужчина погиб. Он находился на проезжей части вне пешеходного перехода. По свидетельству водителя, он поздно заметил мужчину на дороге.

По данным ГИБДД по Тюменской области, в этом году на дорогах региона погибли в ДТП 44 пешехода, 33 из них — в темное время суток. Одним из самых опасных факторов для пешеходов является нахождение на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Такой человек становится для водителя невидимым. На загородных дорогах использование световозращателей пешеходами обязательно.