В Тюменской области выявили два новых факта незаконной вырубки лесов

13 августа 2018 года сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области и отдела борьбы с экономическими преступлениями УМВД Тюменской области выявили факт незаконной рубки лесных насаждений в Боровском лесничестве на 1, 65 млн рублей. По данному факту ведется расследование.

14 августа 2018 сотрудники ГИБДД и полиции Ялуторовска в ходе рейда задержали лесорубов, которые незаконно валили лес на границе Исетского, Ялуторовского и Тюменского районов. Возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ. Нарушители находятся под подпиской о невыезде. Сумма ущерба выясняется.

Ранее в 2018 году было привлечено 14 лиц к административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ "Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан", 42 человека привлечены к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

Согласно законодательству РФ, нельзя уничтожать и повреждать лесные насаждения, нарушать режим особо охраняемых объектов природных территорий и объектов. По закону любой вид лесопользования согласовывается с департаментом лесного комплекса. У граждан должно быть разрешение на рубку леса. Для оформления договора купли-продажи лесных насаждений необходимо обратиться в МФЦ. Юридические лица должны оформить договор аренды лесного участка.

Департамент лесного комплекса призывает граждан к бдительности и просит обращаться по фактам незаконных действий на территории лесного фонда Тюменской области по телефону 8 (3452) 55-74-55, по электронной почте: DLK_TO@72to.ru.