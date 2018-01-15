В Тюмени трех местных жителей осудили за мошенничество с земельными участками

В областном центре нескольких местных жителей осудили за махинации с земельными участками с использованием липовых документов.

В 2011 году один из фигурантов дела изготовил фиктивную выписку из приказа совхоза им. Калинина о выделении ему в 1977 году в Тюмени земельного участка для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства. По ней он зарегистрировал на себя право собственности на участок и продал его. По версии следствия, выручить деньги таким способом он помог еще нескольким людям. В результате департамент имущественных отношений Тюменской области лишился шести земельных участков, кадастровая стоимость которых составила 11,5 млн рублей.

Как полагает следствие, в 2015 году был и еще один эпизод с покушением на мошенничество. Мужчина пытался помочь другому тюменцу по фиктивному государственному акту о праве на землю оформить в собственность участок площадью 0,55 га и кадастровой стоимостью более 46,9 млн рублей. Однако экспертиза регионального управления Росреестра подлинность документа не подтвердила, и в регистрации было отказано.

Как сообщает областная прокуратура, главный фигурант дела получил четыре с половиной года колонии общего режима, прочие участвовавшие в махинациях тюменцы также были признаны виновными. Так, мужчине, претендовавшему на получение в собственность земельного участка за 46,9 млн рублей, суд дал два года условно.