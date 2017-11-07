В Нижневартовске и Сургуте прошли массовые эвакуации в общественных местах

Сегодня, 7 ноября, эвакуации в местах массового скопления людей прошли в двух крупных городах Югры.

К середине дня в Нижневартовске было обследовано около половины таких объектов — детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, больницы. Проверки начались после того, как в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Нижневартовске без их конкретного указания.

Взрывных устройств обнаружено не было, поступившее сообщение предварительно назвали ложным, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вскоре эвакуировать торгово-развлекательные центры и школы начали в Сургуте. Там все развернулось по схожему сценарию. Как заявил глава города Вадим Шувалов, в правоохранительные органы Сургута поступило сообщение о том, что некие общественные места заминированы.

"Несмотря на то, что поступившее сообщение, по данным правоохранительных органов, предварительно является ложным, антитеррористической комиссией города и оперативными службами принято решение о полномасштабной проверке всех возможных мест массового пребывания людей с упором на школы города с проведением эвакуации части из них", — отметил он в обращении к горожанам.