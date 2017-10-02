Тюменца посадили на восемь лет за склонение детей к наркотикам

Внушительный срок получил 22-летний житель Тюмени Виталий Трофимов, которого признали виновным в склонении к потреблению наркотиков двух несовершеннолетних.

С одним из них, 15-летним школьником, они жили в одном доме и общались прежде. В ночь с 25 на 26 января подросток ушел из квартиры после ссоры с родственником и встретил Трофимова в подъезде. Тот предложил переночевать у него, мальчик согласился. Во время общения употреблявший запрещенные вещества несколько лет Трофимов "стал рассказывать о наркотиках и ощущениях от них", после чего уговорил подростка покурить наркотик.

На следующий день они встретили 13-летнюю знакомую мальчика. Она согласилась прогулять школу. У девочки было два золотых кольца, одно из них Трофимов уговорил ее заложить в ломбард, чтобы купить наркотики. После этого они пришли в квартиру к мальчику (бабушка, с которой он жил, на тот момент уехала в Ялуторовск). Трофимов склонил школьника и школьницу уже к внутривенному потреблению наркотиков, сделал инъекции себе и им. Затем он уговорил девочку заложить второе кольцо, на вырученные деньги молодой человек опять купил наркотики, укололся сам и сделал инъекции подросткам, после чего они покинули квартиру.

В тот день вернувшаяся бабушка мальчика и мама девочки не смогли найти их, на следующие сутки их нашла полиция. Проведенное 29 января медицинское освидетельствование показало, что они все еще находились в состоянии наркотического опьянения.

Суд признал Трофимова виновным по пункту "а" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух несовершеннолетних). В колонии строгого режима ему предстоит провести восемь лет. В пользу каждого подростка с него взыскали по 50 тысяч рублей — в счет возмещения морального вреда.