Тюменец получил восемь лет колонии за печенье со спайсом

В Тюмени на восемь лет осужден мужчина, который пытался передать в колонию кондитерские орешки, начиненные наркотиком.

Тюменец прикупил полтора килограмма сладких орешков и через тайник приобрел около грамма спайса. В два орешка он заложил половину от купленного наркотика, другую часть оставил себе.

Тюменец прибыл в комнату приема-передач на территорию колонии, где был задержан правоохранительными органами. Орешки с наркотической начинкой были обнаружены и изъяты. Кроме того, наркотики были изъяты и из кармана джинсов мужчины, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.