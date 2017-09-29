Тюменец получил восемь лет колонии за печенье со спайсом

В Тюмени на восемь лет осужден мужчина, который пытался передать в колонию кондитерские орешки, начиненные наркотиком.
Тюменец прикупил полтора килограмма сладких орешков и через тайник приобрел около грамма спайса. В два орешка он заложил половину от купленного наркотика, другую часть оставил себе.
Тюменец прибыл в комнату приема-передач на территорию колонии, где был задержан правоохранительными органами. Орешки с наркотической начинкой были обнаружены и изъяты. Кроме того, наркотики были изъяты и из кармана джинсов мужчины, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru