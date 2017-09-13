Студенты советуют пешеходам носить световозвращатели даже днем

Тюменские студенты, занимающиеся в свободное от учебного процесса время изучением вопросов безопасности дорожного движения и профилактикой совершения дорожно-транспортных происшествий, пришли к выводу, что использование световозвращающих элементов на одежде пешеходов актуально не только в темное время суток, но и в условиях недостаточной видимости, обусловленной дождливой осенней погодой.

Чтобы на практике доказать актуальность обозначенной проблемы, представители молодежного актива колледжа вышли на улицу с десятками зонтов, украшенных элементами, от которых отражается свет фар автомобилей, возвращаясь к источнику света, что позволяет водителю своевременно заметить приближающегося пешехода даже в дневное время.