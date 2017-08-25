Уголовную ответственность понесли лесорубы, без разрешения погубившие тридцать берез

Условные сроки получили несколько жителей Бердюжского района за незаконную вырубку леса.
В июне этого года житель села Уктуз без разрешительных документов решил заняться добычей древесины, к чему привлек двух своих земляков. Следы нелегальной рубки в Бердюжском лесничестве вскоре обнаружили. Ущерб от тридцати вырубленных берез оценили в 136 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Причастных к этому черных лесорубов приговорили к одному году лишения свободы каждого — условно. Им предстоит возместить всю сумму причиненного ущерба.
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