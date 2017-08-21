В Тюмени усилили контроль качества воды и ввели дополнительное хлорирование

Дополнительное хлорирование на водоочистных сооружениях Тюмени введено в связи с усилением мер профилактики энтеровирусной инфекции в период сезонного подъема заболеваемости, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Дополнительное хлорирование будет проводиться на сооружениях перед подачей воды в городскую распределительную сеть. Это обеспечит гарантии безопасности воды для потребителей по микробиологическим и вирусологическим показателям. Такие меры являются временными и носят профилактический характер.

Помимо этого, "Тюмень Водоканалом" усилен производственный лабораторный контроль за качеством воды водоисточников, питьевой воды, а также за составом сточных вод перед сбросом в водный объект по санитарно-химическим, бактериологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям; увеличена частота отбора проб воды по всем анализируемым показателям; расширен перечень показателей.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в непрерывном режиме ведется мониторинг качества питьевой водопроводной воды, подаваемой населению на всех этапах: в источниках питьевого водоснабжения, перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети; расширен перечень мониторинговых точек по контролю за безопасностью питьевой воды, в том числе на содержание остаточных количеств реагентов и эффективностью очистки сточных вод.

По состоянию на 18 августа отклонений от гигиенических нормативов питьевой воды по показателям безопасности не выявлялось, положительных результатов по вирусологическим показателям не регистрировалось, патогенные микроорганизмы не выделялись, подчеркивают специалисты.