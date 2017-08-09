Пьяная тюменка чуть не зарезала собственного мужа

Накануне в дежурную часть полиции № 7 УМВД России по Тюмени поступило сообщение о происшествии, в котором мужчина 1992 года рождения получил тяжкий вред здоровью.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую - ранее не судимую женщину 1991 года рождения.

Как установили сотрудники полиции, супруги дома распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора - девушка схватила нож и нанесла мужу режущую рану шеи и колото-резаное ранение грудной клетки.

В отношении подозреваемой следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает местная полиция.