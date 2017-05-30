Тюменский предприниматель похитил бюджетные деньги, сэкономив на панелях при капремонте жилого дома

В Тюмени перед судом предстанет бывший гендиректор и учредитель ООО "Теплосервис" Михаил Токарев. Как полагает следствие, при капитальном ремонте дома на улице Салтыкова-Щедрина он смошенничал и похитил 12,9 миллионов рублей.
В октябре 2010 года он заключил с управляющей компанией и городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства договор на капремонт дома № 34. При выполнении работ по облицовке фасада он применил более дешевые панели, разницу в стоимости материалов директор присвоил.
Преступление было выявлено в 2015 году в ходе проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.
В ходе расследования наложен арест на принадлежащие Токареву автомобили Toyota Land Cruiser и Volvo XC90, а также автоприцеп. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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