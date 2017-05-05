У водителя из лихого свадебного кортежа обнаружились десятки нарушений ПДД

В Тюмени к административной ответственности привлекли водителей свадебного кортежа, серьезно нарушивших правила дорожного движения.

Напомним, инцидент произошел 29 апреля на пересечении Широтной и Пермякова. Там праздничный кортеж из восьми машин объехал пешеходный островок на запрещающий сигнал по встречной полосе. Запись с авторегистратора попала в сеть, и ей заинтересовались в областной автоинспекции.

В ГИБДД вычислили владельцев всех машин. Пятерых уже привлекли к административной ответственности за проезд на красный и невыполнение требования уступить дорогу пешеходам. Момент с выездом на встречку разберут в суде.

"У каждого из наказанных водителей в этом году имеются нарушения ПДД. Один из них, 28-летний тюменец, нарушил правила 25 раз, что зафиксировано камерами автоматического видеонаблюдения. 15 раз он превысил скоростной режим, 7 раз не выполнил требование остановки перед стоп-линией, 1 раз проехал на запрещающий сигнал светофора и 2 раза по полосе маршрутных транспортных средств", — рассказывают в пресс-службе областной ГИБДД.

Еще трех водителей кортежа также ждет наказание, сейчас они находятся за пределами региона.