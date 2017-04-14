Тюменская управляющая компания больше года вносила в платежки завышенные суммы

В Тюмени новый эпизод появился в расследовании уголовного дела в отношении директора управляющей компании "Озерное".

Как полагает следствие, с января 2015-го по июнь 2016 года директор и замдиректора фирмы, обслуживающей дома в районе Лесобазы,вносили в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг завышенные размеры платы. Липовые суммы указывались в графах по управлению и содержанию общего имущества, текущему ремонту, вывозу ТБО и КГМ и содержанию лифтов. Таким способом УК заработала на жильцах 9 миллионов рублей. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

Напомним, ранее региональный СК сообщал о том, что против директора УК "Озерное" возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Примерно в это же время женщина растратила 10 миллионов рублей, которые должны были поступить ПАО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" от жильцов за коммунальные услуги.