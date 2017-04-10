В Тобольске нелегальное казино закрыли со второго раза

Фото: СК по Тюменской области

Место массовых сходок любителей онлайновых азартных игр обнаружили правоохранительные органы в доме на улице Октябрьской в Тобольске.

В конце марта казино прикрыли, мониторы и системные блоки у организаторов изъяли. На них завели уголовное дело за незаконную организацию азартных игр. Несмотря на это, через несколько дней хозяева подпольного казино снова открылись, обзаведясь новой техникой. На них повторно завели уголовное дело.

"На месте преступления изъято 17 мониторов, 12 системных блоков, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщается на сайте регионального СК.