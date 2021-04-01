В Тюмени пресекли работу игорного заведения

В областном центре полиция выявила факт незаконной организации и проведения азартных игр. На момент визита оперативников в организацию, специализирующуюся на проведении конкурсов, в помещении находилось 7 посетителей, предположительно, использовавших игровое оборудование, и 5 работников обслуживающего персонала.

В ходе проверки представитель заведения заявила, что программное обеспечение, установленное в системных блоках, не предназначено для азартных игр, а лишь для проведения конкурсных заданий.

"Однако находящиеся в помещении граждане признались правоохранителям в своем участии в азартных играх", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские изъяли 46 системных блоков, их отправили на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования.