Обкрадывавшие тюменцев в маршрутках гастролеры предстанут перед судом

В Тюмени в суд направили уголовное дело в отношении ранее судимых за имущественные преступления 23-летнего жителя Краснодарского края Дмитрия Ростовцева и 22-летнего жителя Бурятии Ивана Варфаламеева. За полтора месяца пребывания в городе они успели обокрасть шестнадцать человек в общественном транспорте.

Один из них начал промышлять кражами в маршрутках в декабре 2016 года. В конце месяца к нему присоединялся приехавший двоюродный брат. Добычей карманников стали деньги, телефоны, банковские карты, с которых они снимали средства.

"Несмотря на неоднократные предупреждения не хранить пин-коды вместе с банковскими картами, некоторые по-прежнему продолжают их держать вместе и теряют деньги, когда карты попадают в чужие руки", — посетовали в областной прокуратуре.

В середине января в ходе оперативно-розыскных мероприятий братья были пойманы полицией и заключены под стражу.