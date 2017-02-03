В Тюмени поймали двух маршруточных воров

На днях в областном центре сотрудники уголовного розыска задержали мужчин, подозреваемых в серии краж в общественном транспорте. Неоднократно судимые уроженцы Улан-Удэ 1987 и 1982 годов рождения сознались, что в декабре прошлого года приехали в Тюмень чтобы заняться преступной деятельностью.

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Жертв мужчины намечали в маршрутных такси. У пассажиров они похищали деньги, телефоны и кошельки из карманов верхней одежды и сумок. Воровали, как правило, у женщин. Телефоны подозреваемые сдавали в комиссионные магазины, с банковских карт снимали наличные. Часть украденного удалось изъять оперативникам.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сейчас подозреваемые задержаны, на них заведены уголовные дела. Полицейские установили их причастность к пяти кражам и полагают, что преступлений могло быть больше. Всех, кто стал жертвой злоумышленников или обладает какой-либо информацией, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: (3452) 291-600 или 02.

Напомним, в декабре прошлого года в тюменских маршрутках орудовала еще одна пара карманных воров.