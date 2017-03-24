Убегавшие от преследования грабители попытались спрятаться на базе ОМОНа

В Тюмени перед судом предстанут трое молодых людей, чья криминальная деятельность отчасти прервалась из-за коварной случайности.

На момент преступления у двоих из них, 21-летнего Акима Ибрагимова и 22-летнего Давида Тагиашвили, уже были условные сроки за грабеж, к которым суд приговорил их прошлой зимой. Несмотря на это молодые люди продолжали промышлять кражами и грабежами. Они обворовывали киоски и терминалы в магазинах. Иногда к ним присоединялся их знакомый, 18-летний Петр Васильев.

На очередное дело трио вышло 16 сентября 2016 года. Молодые люди ограбили терминал в магазине в районе Мыса, который им уже доводилось грабить. Они добыли 15 тысяч рублей и скрылись на машине. Продавец магазина сообщил о случившемся в полицию. Был введен план "Перехват", в ходе которого автомобиль засекли и начали преследовать.

Тогда молодые люди решили спасаться ногами. На улице Щербакова они оставили машину и разбежались. Ибрагимов и Тагиашвили добежали до находившегося рядом бетонного забора и стали перелезать через него, не догадываясь, что за забором находится база ОМОНа. Сотрудники полиции сняли с забора Ибрагимова, а Тагиашвили, который перелез через забор, взяли бойцы ОМОНа. Васильева задержали на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов.

Как сообщает областная прокуратура, сейчас по делу проходят шесть потерпевших. Общий размер причиненного ущерба оценивают в 260 тысяч рублей. Ибрагимов и Тагиашвили заключены под стражу, Васильев под домашним арестом. Часть награбленного была найдена полицией и возвращена владельцам. Некоторым пострадавшим молодые люди возместили ущерб деньгами.