Бывшего главврача санатория "Березовая роща" обвиняют в присвоении денег

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача санатория-профилактория "Березовая Роща" Дмитрия Кирсанова.
Как следует из материалов уголовного дела, занимая должность главврача, мужчина в августе–октябре 2015-го и феврале–марте 2016-го через интернет заказал немецкую сантехнику на общую сумму 252 тысячи рублей, расплатился за нее деньгами санатория и установил у себя в квартире.
В июне прошлого года в санатории сменился руководитель, который и обнаружил хищение.
Кирсанова обвиняют по статье "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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