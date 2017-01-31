Бывшего главврача санатория "Березовая роща" обвиняют в присвоении денег

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача санатория-профилактория "Березовая Роща" Дмитрия Кирсанова.

Как следует из материалов уголовного дела, занимая должность главврача, мужчина в августе–октябре 2015-го и феврале–марте 2016-го через интернет заказал немецкую сантехнику на общую сумму 252 тысячи рублей, расплатился за нее деньгами санатория и установил у себя в квартире.

В июне прошлого года в санатории сменился руководитель, который и обнаружил хищение.

Кирсанова обвиняют по статье "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". В ближайшее время дело рассмотрит суд.