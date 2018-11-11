ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Камерата Сибири. Франция". Посвящается 75-летию концертной деятельности маэстро Антона Шароева и двадцатилетию оркестра "Камерата Сибири"; 19:00 - инструментальное трио "Лирица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь и здесь.
19:00 - спектакль "Одинокая насмешница". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - TRAD JAZZ: Традиционный джазовый джэм. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1808 году Деген совершил публичный подъём в Вене на своём гибридном летательном аппарате — орнитоптере, частично уравновешенном водородным баллоном. В 1906-м первый в Европе самостоятельный полёт на пилотируемом аэроплане совершает в Париже бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон.
В 1847 году первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.
В 1888 году на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые звучит "Интернационал".
В 1917 году Зимний дворец в Петрограде объявлен государственным музеем.
В 1958 году Германская Демократическая Республика рассылает 60 странам ноту с требованием признания.
В 1970 году на Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш) обрушивается циклон и мощная приливная волна. Это приводит к гибели свыше 500 тыс. человек.
В 1986 году в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.
В 1990 году Тим Бернерс-Ли публикует официальное предложение по созданию Всемирной паутины.
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