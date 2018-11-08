ДЛЯ ВСЕХ
12:00, 14:30 - Музыкальная сказка "Снегурочка". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:00, 19:00 - "Я, бабушка, Илико и Илларион", гастроли спектакля театра Наций. Моноспектакль по мотивам романа Н. Думбадзе. Театр "Ангажемент". улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:30 - Детская осенняя рапсодия. ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26. Подробности здесь.
19:00 - открытие фестиваля комедийной импровизации Theater Games 2.0. Театр импровизационной комедии BreakFastBand". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - II Форум технологических предпринимателей "ТехноКульт", улица Республики, 142. тел. 8-922-008-79-37.
10:00 – торжественное открытие форума "Сообщество Сибири"; 16:00 – церемония награждения победителей конкурса "Как нам обустроить Сибирь". Технопарк, улица Республики, 142. Тел.: 8-922-476-96-46; 8-922-489-23-89.
14:00 - открытие обновленного сквера имени Моисеенко, улица Одесская, 50.
15:30 - второй этап форума для глухих и слабослышащих людей "Новый смысл - 2018", улица Перекопская, 15А. Тел. 8-992-305-92-96.
17:00 - финал игр УВН Тюменского района. Успенка, улица Коммунаров, 1, Центр культуры и досуга "Родник". Тел. 288-773.
17:00 - презентация книги-альбома "Лица России. XXI век", улица Республики, 19. Тел. 55-66-23.
19:00 - Всероссийский фестиваль импровизации Theater Games 2.0. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-902-623-55-47.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1804 году открылся первый в Москве городской водопровод.
В 1911 году успешно испытан первый в мире ранцевый парашют РК-1 конструкции Глеба Котельникова.
В 1938 году — "Хрустальная ночь" в нацистской Германии: сжигаются еврейские дома, школы и синагоги; разграбливаются принадлежащие евреям магазины.
В 1979 году вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки\North American Aerospace Defense Command), сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Позднее установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента, предназначенная для отработки действий при ракетном нападении, которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на боевом дежурстве.
В 1989 году в ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан из Восточной в Западную часть Берлина. Начинается разрушение Берлинской стены.
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