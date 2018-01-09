9
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - авторский цикл вечеров и лекций "Разговор с зеркалами, или Рассказы о художниках": Питер Брейгель Старший. "Дом Художника", улица Холодильная, 124, мастерская № 406. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1792 году заключён Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787—1791.

В 1799 году в Англии впервые в мире был введен налог на прибыль.

В 1905 году - расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих, направлявшихся года с петицией к царю, превратился в Кровавое воскресенье.

В 1958 году Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.

В 1992 году - провозглашение независимости Республики Сербской.

В 1996 году - террористический акт в Кизляре: боевики Салмана Радуева захватили здание родильного дома и больницу.

В 2007 году представлен первый iPhone.

Теги: повестка
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