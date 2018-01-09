ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - авторский цикл вечеров и лекций "Разговор с зеркалами, или Рассказы о художниках": Питер Брейгель Старший. "Дом Художника", улица Холодильная, 124, мастерская № 406. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1792 году заключён Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787—1791.
В 1799 году в Англии впервые в мире был введен налог на прибыль.
В 1905 году - расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих, направлявшихся года с петицией к царю, превратился в Кровавое воскресенье.
В 1958 году Совет министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть СО АН СССР.
В 1992 году - провозглашение независимости Республики Сербской.
В 1996 году - террористический акт в Кизляре: боевики Салмана Радуева захватили здание родильного дома и больницу.
В 2007 году представлен первый iPhone.
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