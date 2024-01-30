В Голышманово прошли обучение более 200 общественных наблюдателей

08:45 30 января 2024
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Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Голышманово на базе молодежного центра прошло обучение общественных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, которые будут проходить с 15 по 17 марта.

Занятия посетили гражданские активисты Голышмановского городского округа, Армизонского, Аромашевского и Бердюжского районов. К контролю за ходом голосования на выборах подготовили более 200 общественных наблюдателей.

Обучающие семинары во второй половине января прошли в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме. Главная задача общественных наблюдателей – следить за прозрачностью выборов и способствовать законности избирательной процедуры.

Теги: выборы , Голышмановский городской округ , Общественная палата
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