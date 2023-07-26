С начала недели в Тобольске проходит обучение общественных наблюдателей на выборах

Фото Екатерины Христозовой

До выборов остается 2,5 месяца, и в регионе полным ходом ведется подготовка общественных наблюдателей. Занятия начались на прошлой неделе в городах Тюменской области, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Главная задача общественных наблюдателей – чтобы выборы в регионе прошли в соответствии с законом и в случае, если будут обнаружены нарушения, они были рассмотрены и приняты меры к их устранению, отметил заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Евгений Воробьев.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября на территории Тюменской области пройдут выборы губернатора региона, довыборы в Тюменскую областную думу, выборы в Тюменскую городскую думу, а также выборы депутатов в муниципальных образованиях.

Так, на пост губернатора Тюменской области будут претендовать четыре кандидата. От партии "Единая Россия" выдвинут Александр Моор. Своих кандидатов на пост выдвинули также представители других партий: региональное отделение ЛДПР в Тюменской области – Дениса Садовникова, "Справедливая Россия – За правду" – Владимира Пискайкина, отделение КПРФ – Ивана Левченко. Выборы будут конкурентными, поэтому важно, чтобы общественные наблюдатели осуществляли контроль за ходом голосования, убежден Евгений Воробьев.

– Законодательством Российской Федерации предусмотрено общественное наблюдение за выборами. Организатором данной работы в субъекте Федерации является Общественная палата, – объяснил Евгений Михайлович. – Общественная палата Тюменской области при взаимодействии с общественными палатами муниципальных образований ведет подбор общественных наблюдателей. В регионе будет подготовлено и обучено более двух тысяч человек, которые будут осуществлять общественное наблюдение на выборах на каждом избирательном участке.

В настоящее время в городах и муниципалитетах Тюменской области наблюдатели подобраны, осуществляется их обучение специалистами в области избирательного права. В качестве педагогов выступают преподаватели, специалисты в области права Тюменского государственного университета.

На прошлой неделе занятия проходили в Тюмени, в начале этой недели – в Тобольске, далее – в муниципальных образованиях региона. В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" на постоянной основе работает штаб по подготовке общественных наблюдателей за выборами.

– Мы обучаем людей, чтобы они знали свои права и обязанности, – рассказал Евгений Воробьев. – Будущие общественные наблюдатели на выборах были рекомендованы общественными организациями и общественными палатами. Решение об их назначении принимается советом Общественной палаты. В настоящее время мы составляем списки рекомендованных муниципальными палатами участников, каждый из которых после обучения получит направление на определенный избирательный участок.

Общественные активисты считают, что граждане должны больше знать об институте общественного наблюдения. Многие осведомлены, что существуют избирательная комиссия и прокурорский контроль за ходом голосования. Однако о том, что законодатель дал гражданам право осуществлять общественное наблюдение за ходом выборов, знают не все, отметил Евгений Воробьев.

– Нам всем нужно осознать роль и значение общественных наблюдателей во время выборов, – подчеркнул Евгений Михайлович. – Общественное наблюдение за выборами – сравнительно новый для нашей общественной жизни механизм. Для развития общества важно, как мы будем использовать это право в рамках закона.

Обучение общественных наблюдателей в Тюменской области планируется завершить в августе.