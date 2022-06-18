Андрей Артюхов: на внеочередном съезде Федеральной национально-культурной автономии казахов России избрали нового председателя

Им стал глава национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

В Тюмени прошел Внеочередной съезд Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Местом проведения форума стал региональный парламент.

Приветствуя участников съезда от имени всех депутатов Тюменской областной думы, первый вице-спикер регионального парламента, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил логичность выбора Тюмени для проведения столь представительного форума – в нашем регионе проживает более 18 тысяч казахов.

"Россию и Казахстан связывают давние партнерские отношения, основанные на экономическом сотрудничестве и крепких социальных связях. Неслучайно главными участниками Петербургского международного экономического форума стали президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Косым-Жомарт Токаев", - отметил он.

Андрей Артюхов рассказал, что между Тюменской областью и регионами Республики Казахстан давно и успешно развиваются экономические, культурные и социальные связи. Жители Казахстана получают высокотехнологичную медицинскую помощь в учреждениях Тюменской области, в вузах областной столицы учатся молодые казахскиеребята.

"Тюменская областная дума уделяет серьезное внимание созданию условий для формирования гражданского диалога, общественного согласия, всегда поддерживает национально-культурные автономии нашего региона. Ежегодно депутаты участвуют в фестивале "Мост Дружбы", мы помогаем реализовывать творческие и социальные проекты диаспор. С национально-культурной автономией казахов Тюменской области у нас многолетние добрые отношения. Глава автономии Есенгалий Ибраев – наш надежный соратник. Вместе мы реализовали множество важных и нужных дел", - подчеркнул Артюхов.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский проинформировал участников форума о давней и планомерной работе по развитию и укреплению сотрудничества с Республикой Казахстан и акцентировал внимание на особом характерероссийско-казахстанских отношений.

"Мы знаем, что казахи – надежные люди, наши добрые соседи, на которых всегда можно положиться. В моей семье всегда очень тепло относились к казахам, я вырос, зная, что они всегда поддержат. В университете я дружил с ребятами из Северного Казахстана, позже бывал в разных регионах Республики, участвовал в молодежных форумах, это всегда было интересно, ярко и незабываемо", - подчеркнул он.

Руководитель департамента по национальной политике Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Татьяна Вагина поприветствовала участников съезда и отметила важность поддержки национально-культурных автономий.

"Россия – многонациональная страна и это наша сильная сторона. У нас успешно работает Совет по межнациональным отношениям при президенте России, глава государства Владимир Путин регулярно встречается с представителями национально-культурных автономий и диаспор, обсуждаются текущие задачи", - проинформировала она.

В ходе работы съезда состоялись выборы главы Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Единогласно был избран Есенгалий Ибраев, председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области. Он поблагодарил участников съезда за оказанное доверие.

"Искренне благодарю всех за избрание меня председателем Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Мы продолжим стратегию развития ФНКА, серьезное внимание будет уделяться образовательным и культурным проектам", - пояснил он.