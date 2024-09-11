В Аромашево парку культуры и отдыха дали имя Александра Левенкова

В День села Аромашево состоялось открытие парка культуры и отдыха имени Александра Николаевича Левенкова. Депутат, замглавы аграрного комитета Александр Анохин поздравил жителей с праздником. "Очень рад сегодня быть здесь вместе с вами. Сегодня знаменательное событие для всех аромашевцев. Открыли прекрасный парк отдыха и культуры, надеюсь, парк станет самым популярным местом для всех жителей", - отметил парламентарий.

По словам законодателя, очень значимо, что парк носит имя Александра Левенкова. "В августе 2018 года произошло трагическое событие – ушёл из жизни Александр Николаевич. Его все знают и помнят, как замечательного педагога, общественника, руководителя кадетского класса. Его знали не только в селе Аромашево, но и далеко за пределами Аромашевского района. Александр Николаевич был учителем физической культуры и ОБЖ в местной школе. Выполнял обязанности на посту депутата думы Аромашевского сельского поселения. Активно занимался военно-патриотической работой с молодежью. Был руководителем специализированных классов добровольной допризывной подготовки "Беркут" и "Звезда". Сегодня многие воспитанники Александра Николаевича выполняют боевые задачи в зоне СВО. Память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Анохин.

Часть средств на обустройство парка были выделены в рамках наказов избирателей. "Ко мне обратились с просьбой, чтобы оказать поддержку по увековечиванию памяти Александра Левенкова. Денежные средства были направлены на изготовление гранитных плит для установки их в парке отдыха и культуры", - рассказал народный избранник.