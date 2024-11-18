Тюменский губернатор рассказал, откуда регион возьмет денег на жизнь в 2025 году

Фото - @av_moor

На расходы в 2025 году Тюменской области потребуется не менее 303 миллиардов рублей, доходы запланированы в размере 262 миллиардов, о том, из каких источников формируется бюджет и какие статьи расходов в приоритете, глава региона Александр Моор рассказал в подкасте, который начал вести с понедельника в своем Telegram-канале.

"Несколько слов о параметрах проекта бюджета на 2025 год. По расходам это 303 миллиарда рублей, по доходам - почти 262 миллиарда рублей. Проект дефицита областного бюджета чуть более 41 миллиарда рублей. Я много раз комментировал, почему у нас есть дефицит и каким образом он покрывается. Источниками покрытия дефицита всегда являются остатки средств областного бюджета, которые переходят с предыдущего года, а также кредиты в банках и размещение облигационных займов", - сообщил Моор.

Основные источники доходов областного бюджета - налог на прибыль организаций (его доля в общих доходах бюджета около 65%) и налог на доходы физических лиц (более 19%). При этом поступления налогов на прибыль могут немного снизиться из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ и удорожания кредитов для предприятий, доходы по второй основной статье - подрасти вместе с зарплатами налогоплательщиков.

Рассказывая о расходах, Моор подчеркнул, что 64,4% бюджета будет направлено в социальную сферу, при этом изначально в проекте бюджета на 2024 год доля расходов областного бюджета на социальную сферу составляла 54%.

"Что такое расходы областного бюджета на социальную сферу? Это сфера образования, здравоохранения, социальная политика, сфера культуры, физической культуры и спорта. Это расходы, которые обеспечивают развитие нашей социальной сферы, обеспечивают исполнение всех принятых на себя регионом социальных обязательств и развитие социальной инфраструктуры: строительство детсадов, школ, объектов здравоохранения, домов культуры, объектов физической культуры и спорта", - пояснил Моор.

Проект бюджета на 2025 и плановые 2026/27 годы внесён правительством региона в Тюменскую областную думу. В ближайшие дни он будет проходить рассмотрение на комитетах. 28 и 29 ноября депутаты его рассмотрят в первом и во втором чтении.