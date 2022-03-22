Союз женщин России поддержал операцию по защите Донбасса от геноцида и террора

Общероссийская общественно-государственная организация Союз женщин России поддерживает решение правительства РФ, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом говорится в официальном обращении на сайте Союза женщин России.

В тексте отмечается, что действующая организация является наследницей Комитета советских женщин, участницы которого в 1941 году организовали антифашистский митинг и призвали женщин других стран создать единый фронт борьбы против фашизма. "Являясь наследником Комитета, СоюZ женщин России остается верен провозглашенным старшими подругами, общечеловеческим фундаментальным ценностям – мир, социальная справедливость, крепкая семья, материнство, детство", - говорится в обращении.

Отмечается, что сейчас "русскому миру объявлена жесточайшая война: информационная, санкционная, культурная, скрытая бактериологическая, звучат призывы к насилию против россиян". Также подчеркивается, что киевский режим стал реальной угрозой для России, славянского мира, всего человечества, и именно поэтому СоюZ женщин России поддерживает решение, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

"Не имеем морального права оставить в беде наших братьев и сестер Донбасса. Мы выступаем Za равноправный, справедливый миропорядок. Мы уверены, мир очнется и виновники неслыханных, чудовищных злодеяний, предстанут перед праведным судом. Пусть наше Обращение встать на защиту правды и справедливости, на защиту и спасение России и братского Донбасса от рабства и позора, проZVучит во всем мире. Наша сила V единстве, от нас с вами зависит наша свобода, судьба наших любимых - наших детей, братьев, мужей, нашей Родины", - отмечается в сообщении.

По данным на январь 2022 года, в составе регионального отделения СЖР входит около 300 участниц, они представляют все сферы общественной жизни.