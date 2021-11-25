Центр цифровой трансформации создадут в Тюменской области

Создать учреждение, которое будет инициировать, сопровождать и отлаживать реальные процессы цифровизации, поручил Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании.

Глава региона подчеркнул, что утвержденная Стратегия цифровой трансформации охватывает шесть отраслей: образование, здравоохранение, транспорт, городскую среду, социальную сферу и государственное управление, и это мало.

"Мало, очень мало. Нужен и межотраслевой, координирующий и интегрирующий всю эту работу. Поручаю моему заместителю Марии Владимировне Рудзевич к февралю следующего года такой центр создать, а к марту – пересмотреть и расширить состав подлежащих ускоренной цифровизации отраслей", - заявил Моор.

Глава региона также поручил доработать и актуализировать Стратегию социально-экономического развития области, при этом вносить корректировки не для отчетности, а обращаясь к ученым, экспертам, деловым людям, гражданским активистам, чтобы они помогут восполнить дефицит объективной информации, которой нет в открытых источниках. Надо организовать аналитические сессии и консультации – вывести экспертов на подготовку годных к реализации проектов, считает губернатор.