В Тюмени остались считанные часы до окончания голосования

Трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы, Тюменской областной думы и депутатов представительных органов власти завершится 20:00 по местному времени, у жителей региона остается несколько часов, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Выборы проходят по всей стране, к этому часу в некоторых субъектах Российской Федерации уже закрылись избирательные участки. Так, завершилась работа избирательных участков в Дальневосточном федеральном округе – на Камчатке и на Чукотке. Избиркомы Дальнего Востока уже приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги выборов озвучат 20 сентября около 12:00 по московскому времени.

В остальных регионах России голосование продолжается. В УрФО 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала. В Тюменской области по данным на 15:00 проголосовали 51,38 % избирателей.

Председатель одной из избирательных комиссий Ирина Рыжкова рассказала, что последний день голосования всегда самый насыщенный. "В последний день голосования приходит больше всего народа. Нередко на избирательный участок заглядывают и за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно", – посоветовала Ирина Рыжкова.

В Курганской области на выборы пришли 37,65 % избирателей, в Челябинской области – 32,43 %. Избирательные участки в УрФО закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Последние участки завершат работу в Калининградской области.