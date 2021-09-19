Зиннат Садыков: "Проголосуйте за партии и кандидатов, которые выражают ваши чаяния"

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков и четверо его детей приняли участие в выборах депутатов в Госдуму и региональный парламент, пишет "Тюменская область сегодня".

Зиннат Садыков призвал жителей области обязательно прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую позицию, а также отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел:

Если сейчас мы не проявим ответственной позиции, не проголосуем за депутатов, то как потом будем с ними взаимодействовать? В исламе четко сказано: подчиняйтесь Господу, его посланнику и тем, которые обладают властью среди вас. Это значит, избрал – не конфликтуй. Поэтому не будьте пассивными. Сходите и проголосуйте за партии и кандидатов, которые выражают ваши чаяния, а потом спрашивайте с них выполнения обещаний.

Муфтий уверен, что выбор, который делают люди, требует особого осмысления. Ведь речь идет о будущем страны, приоритетах, которые будут реализованы депутатами после выборов.