Анатолий Санников: проголосовать должен каждый гражданин

12:15 19 сентября 2021
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s16.stc.all.kpcdn.net
| Фото: s16.stc.all.kpcdn.net

Легенда тюменского агропрома Анатолий Санников проголосовал сегодня на своем избирательным участке, отметив, что конституционным правом на выбор обязан воспользоваться каждый гражданин, пишет "КП. Тюмень".

"Я жду, чтобы дороги хорошие у нас были, чтобы молодежь оставалась в селе. Чтоб у нас в деревнях жизнь продвигалась к лучшему, – отметил Санников.

Анатолий Санников – полный кавалер ордена Трудовой Славы, отмечен знаками "Ударник IV и V пятилетки". Достойно воспитал семерых детей, которые теперь трудятся на благо родины в Казанском районе. Сыновья пошли по стопам отца – работают в сельском хозяйстве.

Теги: выборы
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