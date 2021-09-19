Анатолий Санников: проголосовать должен каждый гражданин

Легенда тюменского агропрома Анатолий Санников проголосовал сегодня на своем избирательным участке, отметив, что конституционным правом на выбор обязан воспользоваться каждый гражданин, пишет "КП. Тюмень".
"Я жду, чтобы дороги хорошие у нас были, чтобы молодежь оставалась в селе. Чтоб у нас в деревнях жизнь продвигалась к лучшему, – отметил Санников.
Анатолий Санников – полный кавалер ордена Трудовой Славы, отмечен знаками "Ударник IV и V пятилетки". Достойно воспитал семерых детей, которые теперь трудятся на благо родины в Казанском районе. Сыновья пошли по стопам отца – работают в сельском хозяйстве.
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