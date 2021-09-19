Выездные избирательные комиссии вновь направились к избирателям

В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии вновь отправились к тем избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому.

"В основном, на дому голосуют люди пожилого возраста, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, пояснил председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко. Бывает, что несмотря на предварительный обзвон, не все могут встретить гостей. Так произошло вчера по двум адресам. Избирателей обзвонили сегодня утром и отправились в первую очередь к ним", - пишет "КП. Тюмень".

Утром члены участковой комиссии № 2220 обзвонили граждан, которые захотели голосовать дома, в выездной группе работают два члена избирательной комиссии и общественный наблюдатель. Заполненные бюллетени избиратели отправляют в опломбированную урну. По возвращении на участок выездная избирательная комиссия поместит опломбированный ящик под видеонаблюдение до окончания голосования. После 20:00, когда КОИБы перейдут из стационарного режима в переносной, члены комиссии в присутствии общественных наблюдателях вскроют переносные урны, в которых находятся бюллетени тех, кто голосовал на дому, и внесут бюллетени в КОИБ вручную.

"Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Соответственно, все бюллетени мы будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования, – пояснил процедуру Сергей Самусенко.

Подать заявление, чтобы проголосовать на дому, можно до 14:00 19 сентября, позвонив по телефону либо лично на избирательном участке. Узнать номер избирательного участка можно по телефону +7 (3452) 42 67 72.