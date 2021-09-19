На тюменских участках для голосования с утра ажиотаж

Третий и основной день голосования стартовал в Тюменской области в 8:00. На участке № 2929 в в фойе к началу голосования собралась очередь. В основном, это пенсионеры, пишет "Тюменская область сегодня".

"Рано встаю. К восьми часам уже готов голосовать. Сделаю выбор, и потом уже свои дела", - прокомментировал свой ранний визит на участок Вячеслав Войнов.

Финальный день голосования станет решающим, считает председатель избирательной комиссии № 2929 Татьяна Ческидова. Если судить по прошлому опыту голосований, основная масса избирателей приходит сделать свой выбор именно в воскресенье. За первые два дня на небольшой участок пришла треть голосующих