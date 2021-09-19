Последний день голосования - самый важный, считает тюменский общественник

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Руководитель РО общероссийского движения "Потребители России" Алексей Редькин уверен, что заключительный день голосования - самый важный в избирательной кампании, пишет "АиФ. Тюмень".

"Последний день трехдневных выборов, последний день в подобных кампаниях всегда самый важный. И сегодня именно Единый день голосования. В этот день все кандидаты вкладывают в него особый смысл, все свои силы и старания. И сегодня голосовать придут как раз те, кто в предыдущие два дня этого сделать не успел. Но отмечу, что в прошлый и позапрошлый день явка была очень хорошая, людей приходило много, с учетом неблагоприятной погоды и рабочих дней. Поэтому сегодня - решающий день. Есть такая поговорка: "Русские долго запрягают, но быстро скачут" - надеюсь, сегодняшний день - как раз тот случай, - рассказал Алексей Редькин.

С 17 по 19 сентября жители Тюменской области выбирают депутатов в Госдуму, областной парламент и ряд муниципальных дум. В регионе открыто 1070 участков, они работают с 08:00 до 20:00