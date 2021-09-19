Тюменский аниматор пришел на участок для голосования в костюме железного человека

Тюменец решил проголосовать на выборах депутатов в Госдуму и облдуму в костюме железного человека, на участке ему препятствовать не стали и костюм снять не попросили, рассказал молодой человек "КП. Тюмень".
"Я хотел привлечь внимание к тому, что в повседневную жизнь уже пора вводить роботов, чтобы автоматизировать те или иные вещи. Я сунул бюллетень в робота, и он ответил мне "Спасибо". Это реально здорово! – делится "Тони". В обычной жизни персонаж одного из самых известных фильмов киновселенной Марвел занимается проведением детских мероприятий.
Люди отреагировали на появление в участке киноперсонажа удивленно: "Кто-то посмеивался, но все были дружелюбны. Никаких препятствий на голосовании не было, снять костюм меня не заставляли".
Что касается выборов, то тюменец уверен, что правом сделать свой выбор должен воспользоваться каждый:
Если мы не будем голосовать, кто-то проголосует вместо нас. Важно использовать возможность выбирать, ведь нам дано это право. Любой взрослый человек должен показать свою активную гражданскую позицию.
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