Два дня голосования на выборах в Тюменской области прошли без серьезных нарушений

Выборы депутатов Госдумы и облдумы, довыборы в ряд муниципальных дум в Тюменской области проходят в спокойной, деловой атмосфере, сообщил в субботу в прямом эфире на официальных страницах Тюменской области в соцсетях председатель регионального избиркома Игорь Халин.

По словам руководителя, проверены все обращения от представителей политических партий, поступившие в облизбирком в течение первого дня голосования 17 сентября. Во второй день голосования получено единственное обращение от представителя одной из политических партий, участвующей в выборах. По нему уже принято решение территориальной избирательной комиссией Ленинского административного округа Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

Все 1038 видеокамер в избиркомах, а также 120 КОИБов на избирательных участках работают в штатном режиме. Соблюдены все условия хранения избирательных бюллетеней после окончания голосования. Нарушений, замечаний нет.

Явка избирателей в Тюменской области по итогам 17 и 18 сентября составила 38,85%, проголосовали 440 534 человека. В среднем по Рооссии явка ниже - около 25,6%.

В Тюмени в субботу явка увеличилась - проголосовали 28,91% от общего числа избирателей, или 166 189 человек.

Из городов Тюменской области активнее всего голосовали жители Ишима: к 20 часам 18 сентября на участки пришли 53,65% избирателей. В Заводоуковске явка 45,9 %, в Тобольске – 40,3%, в Ялуторовске – 41,93%.

В топ-5 муниципальных районов по явке к концу второго дня вышли Аромашевский (73,61 %), Ялуторовский (66 %), Сладковский (63,8 %), Голышмановский городской округ (60,52%), Абатский район (67,92%).