Чеботарев: в первый день голосования серьезных нарушений не выявлено

18:45 17 сентября 2021
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Серьезных нарушений на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области не зарегистрировано. Об этом 17 сентября сообщил председатель региональной Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев в телеграм-канале Оперштаба. 

Голосование продолжается. Выборы должны быть законными и легитимными, для этого на избирательных участках работают представители от политических партий и три тысячи наблюдателей от общественной палаты. Нарушений зафиксировано не было ни ими, ни в общественном штабе через систему видеонаблюдения. Все идет штатно и организованно.

Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября, избирателей ждет на участках в эти дни  с 8:00 до 20:00.

Теги: выборы
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