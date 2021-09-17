Чеботарев: в первый день голосования серьезных нарушений не выявлено

Серьезных нарушений на выборах в Госдуму и облдуму в Тюменской области не зарегистрировано. Об этом 17 сентября сообщил председатель региональной Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев в телеграм-канале Оперштаба.

Голосование продолжается. Выборы должны быть законными и легитимными, для этого на избирательных участках работают представители от политических партий и три тысячи наблюдателей от общественной палаты. Нарушений зафиксировано не было ни ими, ни в общественном штабе через систему видеонаблюдения. Все идет штатно и организованно.

Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября, избирателей ждет на участках в эти дни с 8:00 до 20:00.